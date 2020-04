L'aumento dei contagiati da coronavirus in Italia è in lento rallentamento, ma il picco non è ancora passato. I eri resi noti 2.339 casi supplementari; 766 i nuovi decessi. Nuovo record mondiale di decessi per il coronavirus in un giorno per gli Usa, che in 24 ore hanno visto morire 1.480 persone: oltre 7.400 in totale le vittime nel Paese. Nel Vecchio continente le vittime da coronavirus sono intanto salite a quota 40mila.