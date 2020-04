Coronavirus Roma, morto agente della scorta del premier Giuseppe Conte

Si è spento nelle scorse ore, a Roma, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giorgio Guastamacchia, di 52 anni, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'uomo è morto in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus, che aveva contratto alcune settimane fa e per cui era stato subito ricoverato e intubato (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). Guastamacchia, che lascia la moglie e due figli, faceva parte della scorta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Il capo della polizia ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari, attorno ai quali si stringe la grande famiglia della polizia di Stato.

Sindacato di polizia: "Cordoglio e vicinanza alla famiglia"

Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia (Mosap), scrive: ''Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Giorgio Guastamacchia e siamo vicini a tutti i colleghi che sono in prima linea a fronteggiare questa emergenza, in primis a coloro che ancora sono in condizioni critiche colpite dal virus. Voglio inoltre esprimere la nostra vicinanza anche alle famiglie dei colleghi sottoposti a terapia perché ci rendiamo conto di quanta ansia e frustrazione stanno avendo nell'attesa di una guarigione''. Colleghi, ricorda Conestà, ''che sono stati in prima linea a far rispettare la legge e in particolare i decreti contro questo coronavirus e conseguentemente dare sicurezza ai territori''.

