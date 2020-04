In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 124.632 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI). Di questi, 88.274 sono i contagiati attuali, di cui 55.270 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 29.010 ricoverati con sintomi e 3.994 in terapia intensiva. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.238 per un totale di 20.996, mentre il numero totale dei decessi registrati è di 15.362: nell’ultimo giorno sono stati 681 (ieri erano stati 766). Sono questi i dati del consueto bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (COME LEGGERE I NUMERI - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI - LE BUFALE SMENTITE DALL'ISS).

Calano malati in terapia intensiva, è la prima volta

Si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Sono 3.994 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.326 sono in Lombardia. "Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza", ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Borrelli: “Calo terapie intensive importante, gli ospedali respirano”

Durante la conferenza stampa Borrelli ha commentato così il calo dei malati in terapia intensiva: "Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è una notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza". Rispondendo poi a una domanda sull'utilizzo delle mascherine, che sarà reso obbligatorio in Lombardia, Borrelli ha risposto: "Io non la uso perchè rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze""

Locatelli (Consiglio superiore sanità): “Pericolo non è scampato”

"Se guardiamo ai numeri", ha poi detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. "Dal 27 marzo a oggi in 9 giorni si è passati da più di 120 accessi nelle terapie intensive ad un saldo negativo di 74 malati. Anche il numero di deceduti si è ridotto dai 970 ai 680 attuali. Ma non abbiamo superato la fase critica. Il pericolo non è scampato, non abbiamo scampato proprio nulla", ha evidenziato Locatelli. "Richiamo tutti al rispetto delle norme. Bisogna avere dei comportamenti di alto senso di responsabilità individuale", ha sottolineato ancora il presidente del Consiglio superiore di sanità.

Locatelli: "Allentamento misure? Scendere sotto 'R con 1'"

Locatelli ha poi spiegato, rispondendo a una domanda su un possibile parametro per ipotizzare l'allentamento delle misure contro la diffusione del contagio: "Ci avete sentito parlare di R con 0 che è l'indice di contagiosità. Il valore R con 1 è stato raggiunto ma vogliamo andare oltre e ridurre ancora e portarlo sotto 1 per avere l'evidenza che la diffusione epidemica nel Paese si è quanto meno arrestata come incremento giornaliero".

Data ultima modifica 04 aprile 2020 ore 18:35