“Qualche settimana fa molti arrivavano con sintomi lievi, o medi. Oggi sono un po' meno e quasi tutti hanno bisogno immediato di ossigeno: hanno fatto quattro passi e ansimano come se avessero corso”. È il racconto, rilasciato al Corriere della Sera, di un infermiere del Pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano, oggi interamente riconvertito per affrontare l’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA LETTERA DI CONTE A UN'INFERMIERA). “Se il Covid-19 entrasse profondo su Milano - aggiunge l’infermiere - sarebbe come un Boieng-747 che si schianta davanti al pronto soccorso. Non ce la faremmo” (LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA)

“Affrontiamo il Covid con i protocolli Ebola”

“Il Sacco è attrezzato per il bioterrorismo - spiega l’infermiere - Abbiamo sale visita specifiche, docce alla candeggina per l'antrace. La nostra forza è stata la formazione obbligatoria, ogni infermiere può essere reperibile per la task force Ebola. Sai come vestirti. Come comportarti. Che precauzioni prendere”. “Sono io che scelgo le protezioni - racconta - a seconda se sto al triage o in emergenza. Affrontiamo il Covid con i protocolli Ebola, un virus con una mortalità devastante. Tutto questo per ora ci sta salvando la pelle” (LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE DOMANDE E LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI)