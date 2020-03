C’è chi suona, chi cucina, chi legge, guarda film e chi riordina. Da Diletta Leotta ad Alessandro Borghese: Sky tg24 con il suo speciale “Sky tg24 a casa di” entra nelle case dei personaggi del mondo dello spettacolo, che raccontano come stanno affrontando l’emergenza coronavirus e cosa fanno per passare il tempo e farsi coraggio. Perché anche loro, come molti altri, hanno scelto di restare a casa, per tutelare non solo se stessi ma l’Italia intera (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

I personaggi

Ad aprire le porte della propria casa a Sky tg24 sono stati musicisti, tra cui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Giovanni Allevi, Francesca Michielin, Lorenzo Baglioni e Il Volo. Ma anche Bebe Vio, lo chef Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diletta Leotta e l’attrice Michela Andreozzi. Tutti con tanti messaggi diversi, uniti però dallo stesso principio: restiamo a casa. (MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE FOTO DI ROMA DESERTA - LE CITTÀ ITALIANE DESERTE - LE IMMAGINI DELLE WEBCAM - IL VIOLINISTA DI MILANO CHE CONQUISTA I SOCIAL CINESI - COME DIFENDERSI DAL CONTAGIO: DOMANDE E RISPOSTE - MILANO DESERTA: IL VIDEO).

