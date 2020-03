Coronavirus, i luoghi simbolo d'Italia deserti: le immagini riprese dalle webcam

Da quando è entrato in vigore il decreto per contrastare la pandemia di Covid-19, i luoghi simbolo dell'Italia si sono trasformati, svuotandosi: dai siti turistici alle spiagge, passando per le piste da sci e per le strade delle città. Le immagini riprese da Skyline Webcams, in tutto il Paese, mostrano piazze vuote da Nord a Sud. Nella foto: Piazza Duomo, Milano (Skyline Webcams)