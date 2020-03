In tempo di coronavirus c’è chi cucina e prepara prelibatezze, chi sistema casa e carica la lavastoviglie, chi ci consiglia cosa vedere in tv e chi fa musica e anche un po’ di ginnastica. Sono i messaggi arrivati a Sky TG24 dai personaggi del mondo dello spettacolo che, in questi giorni così particolari, vogliono mandare a tutti un messaggi di incoraggiamento e mostrarci come impiegano il tempo libero. (CORONAVIRUS, LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO)

'Sky TG24 a casa di'

Da Diletta Leotta ad Alessandro Borghese, passando per Francesca Michielin, Lorenzo Baglioni e Michela Andreozzi. Sono solo alcuni dei nomi di coloro che hanno voluto partecipare all'iniziativa Sky TG24 a casa di: hanno aperto le porte delle loro abitazioni perché anche loro, come noi, nel rispetto delle norme emanate dal governo Conte, aspettano che l’emergenza coronavirus passi.

I messaggi

“Siamo parte di una collettività che, con grande dignità, sta provando a ribaltare questa situazione tosta, dura, complicata” dice il musicista, ex professore, Lorenzo Baglioni. “Ci viene chiesto di proteggere le persone più deboli, più fragili, e noi giovani abbiamo un ruolo fondamentale in tutto questo”, ci ricorda la cantante Francesca Michielin. Anche i collaboratori dello chef Alessandro Borghese sono a casa: sì perché i suoi ristoranti sono chiusi. “Approfittiamo di questo momento per riscoprire i sapori di casa”, dice Antonio, vincitore della nona edizione di Masterchef. Si dedica ai giochi in scatola, oltre che al suo cane, l’attrice Michela Andreozzi. Ed è a casa anche Diletta Leotta che, in attesa di tornare sugli schermi, sistema il suo appartamento.

