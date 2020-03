Una Milano completamente deserta, comprese le piazze e le strade solitamente affollatissime. È una città mai vista quella dipinta dal fotografo Sergio Infuso in un emozionante video, condiviso su YouTube, che raccoglie i suoi scatti realizzati in questi giorni di isolamento a causa dell'emergenza coronavirus (ULTIME NOTIZIE - SPECIALE - LE FOTO DI ROMA DESERTA - LE CITTA' ITALIANE DESERTE - LE IMMAGINI DELLE WEBCAM). Piazza Duomo, la Stazione Centrale, la Darsena, passando per il Naviglio Grande, le centralissime via Manzoni e via Turati. E poi piazza della Scala, Corso Como, Porta Garibaldi: tutti i luoghi più iconici di Milano, che appare irriconoscibile in questi giorni di emergenza, sono vuoti.

Il video con "The sound of silence" in sottofondo

"Silenzio. Bravi, tutti a casa", scrive il fotografo nel post che accompagna il suo video. Sono le note malinconiche del brano "The sound of silence" di Simon and Garfunkel, scelto dal fotografo per il suo video, ad accompagnare gli scatti della Milano deserta.