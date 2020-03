Tre turisti italiani ricoverati a Cuba

Tre turisti italiani, di cui non è stata resa nota l'identità, sono stati ricoverati ieri in un ospedale di L'Avana dopo essere stati trovati positivi al coronavirus mentre soggiornavano con un quarto italiano in un ostello della città di Trinidad. La tv cubana ha indicato che, in base a informazioni fornite dal ministero della Sanità, gli italiani sono arrivati a Cuba il 9 marzo. Ora sono ricoverati nell'Istituto di medicina tropicale “Pedro Kouri” in condizioni che non destano preoccupazione.