La BCE delude le attese, mercati Ue crollano. Giù pure Wall street

"Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della Bce" ha tuonato la presidente della banca centrale europea Christine Lagarde, come a dire che le tempeste dei mercati in burrasca non sono al primo punto dell’agenda della neo-governatrice. Frase infelice, almeno a giudicare dalla reazione sui mercati finanziari al pacchetto di misure varato da Francoforte: vendite a valanga sui listini azionari, corsa ai “porti sicuri” come i titoli di stato tedeschi, con l’effetto di allargare in modo violento il differenziale di rendimento coi Btp italiani. In poche ore, dai 200 punti scarsi della chiusura di mercoledì 11, lo spread è schizzato a oltre 250 punti base. Livelli che non si vedevano da agosto 2019, durante la crisi di Governo a Roma dopo lo strappo di Salvini con Di Maio e Conte.

Indici azionari in picchiata in tutta Europa

Sui listini azionari, è stato un giovedì nerissimo, in linea con le ultime due settimane dove, tranne qualche sporadico, fisiologico ‘rimbalzo’, gli indici sono andati giù in picchiata, di pari passo con le prospettive di peggioramento dell’economia globale a seguito del contagio da Coronavirus. C’è da ricordare che i principali indici europei erano reduci da due anni di quasi ininterrotta crescita, il 2018 e il 2019 non avevano quasi conosciuto rallentamenti, e in monti casi (ad esempio, Francoforte) si veniva dai massimi storici, livelli altissimi da cui la caduta può essere molto ripida. E rapida, se si pensa che Piazza Affari ha perso in poche sedute quasi un terzo del proprio valore, mentre a metà febbraio viaggiava sui massimi dalla crisi finanziaria del 2008/09.

Walls street sprofonda, la FED è già alle spalle

Anche Wall street segna il passo, con cali di seduta che arrivano a superare i 7 punti percentuali. E anche in questo caso va ricordato che venivamo da mesi di continui record storici, aggiornati con cadenza quasi quotidiana. Quindi - dicono gli esperti - una "correzione" era comunque nell'aria. La decisione del presidente Trump di sospendere i voli provenienti dall’Europa per frenare l’infezione da Sars-CoV-2 ha fatto temere che un contagio massiccio sia alle porte anche degli USA, Paese finora non colpito duramente dal virus. E la decisioone d’urgenza della FED di tagliare di 0,5% il costo del denaro per sostenere l’economia, presa solo settimana scorsa, sembra già dimenticata.