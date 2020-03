Per far fronte all’emergenza coronavirus, che ha colpito anche l’economia dell’Eurozona, la Banca centrale europea (Bce) ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, "garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato". Una misura pensata "in combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività, ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Dopo l’annuncio, lo spread tra Btp e Bund è schizzato in alto. Giù le principali Borse europee, crolla Piazza Affari (OMS DICHIARA PANDEMIA - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE - LA MAPPA ANIMATA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).

Tassi fermi, tasso depositi a -0,50%

La Bce ha deciso inoltre di lasciare fermi i tassi d'interesse: il tasso sui depositi resta a -0,50%, il tasso principale a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. La Banca ha lanciato una nuova tranche di maxi-prestiti Ltro (Piani di rifinanziamento a lungo termine) per fornire "immediato sostegno alla liquidità del sistema finanziario", che verrà fornita alle banche al tasso sui depositi, pari a -0,50%. "Anche se il consiglio direttivo non vede segni evidenti di tensioni sui mercato monetari o scarsa liquidità nel sistema bancario, queste operazioni forniranno un'efficace rete di protezione in caso di necessità”, afferma l’istituto. La Bce applicherà poi "condizioni considerevolmente più favorevoli" anche ai maxi-prestiti alle banche Tltro-3 (Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine) che partono a giugno, "aiutando il credito bancario a chi è più colpito dal coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese”.

Cos’è il Quantitative Easing

Con il programma partito nel 2015 e chiamato Quantitative Easing, la Bce acquista ogni mese titoli di Stato di quasi tutti i Paesi dell'area euro, tramite le rispettive banche centrali. Non compra quindi direttamente i titoli, con i relativi rischi che questo comporta, ma per esempio nel caso dell’Italia lo ha fatto tramite la Banca d'Italia.