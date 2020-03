L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza coronavirus nel mondo una pandemia (GLI AGGIORNAMENTI). Finora era classificata come epidemia. "Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”, ha annunciato il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra. "L'Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione”, ha aggiunto il capo dell’organizzazione (SPOSTAMENTI LIMITATI: IL NUOVO DECRETO - LO SPECIALE - LA DIRETTIVA DEL VIMINALE SUI CONTROLLI - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE - LA MAPPA ANIMATA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).

"Prevediamo aumento di casi, morti e numero Paesi colpiti"

"Nei giorni e nelle settimane a venire - ha aggiunto il responsabile dell'Organizzazione mondiale della Sanità - prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti". "Nelle ultime 2 settimane il numero dei paesi fuori dalla Cina che sono stati colpiti dal coronavirus è triplicato", ed ora siamo a "oltre 118mila casi in 114 paesi, e 4.291 persone hanno perso la loro vita", ha spiegato. "Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell'Oms sulla minaccia rappresentata da questo coronavirus. Non cambia ciò che l'Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare", ha sottolineato.

"Bene misure in Italia, speriamo effetti a breve"

Nel corso della conferenza stampa, Ghebreyesus ha commentato le misure introdotte nel nostro Paese per contrastare la diffusione del virus: "Siamo incoraggiati dalle misure aggressive adottate dall'Italia, speriamo che abbiano effetti nei prossimi giorni", ha dichiarato.

Data ultima modifica 11 marzo 2020 ore 18:16