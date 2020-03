Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 12 marzo, ha aperto a 205 punti base, in rialzo rispetto ai 191,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,27% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L'andamento dell'11 marzo

Ieri, mercoledì 11 marzo, lo spread ha chiuso in netto calo a 191,7 punti base dai 212 della chiusura di martedì 10. Il rendimento del decennale è stato pari all’1,17%. All'avvio il differenziale ha segnato 210 punti base, per poi scivolare a metà giornata sotto quota 200, a 199 punti base, dopo le misure per 25 miliardi di euro annunciate dal premier Conte per far fronte all'emergenza del Coronavirus, il taglio dei tassi della Bank of England e il richiamo all'Ue da parte della presidente della Bce Christine Lagarde che ha anche garantito il lancio di finanziamenti a basso costo e liquidità aggiuntiva. Piazza Affari ha chiuso in leggero rialzo una seduta nervosa, in cui l'indice Ftse Mib ha toccato un rialzo massimo del 3% ed è arrivato a perdere fino all'1,1%. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Seduta negativa per le Borse europee. In una giornata segnata dal crollo di Wall Street, Londra ha perso l'1,4%, Madrid lo 0,6%, Parigi lo 0,57% e Francoforte lo 0,35%.