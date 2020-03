Coronavirus, Fiom: sciopero nelle fabbriche del Piemonte

In alcune provincie del Piemonte (come Asti, Vercelli e Cuneo) l’attività di diverse fabbriche è stata fermata e sono in corso degli scioperi (Mtm, Ikk, Dierre, Trivium) con adesioni altissime. Lo rende noto la Fiom Cgil Piemonte.

Il segretario De Martino: “Nelle fabbriche primi casi di contagio”

Il segretario generale della Fiom Cgil Piemonte, Vittoria De Martino, ha spiegato: "In queste ore nelle fabbriche si stanno determinando confusione e panico anche perché si registrano i primi casi di contagio che, in alcuni casi, non vengono resi pubblici dalle aziende" (LA DIRETTA - IL NUOVO DECRETO - LA SITUAZIONE IN PIEMONTE).