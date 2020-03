Coronavirus, Alberto Cirio: "Ingiustificato l'assalto ai supermercati"

Nella sua diretta Facebook, Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha fatto un appello ai cittadini: "La psicosi dell'assalto ai supermercati è ingiustificata. Andare a fare la scorta è un atteggiamento sbagliato. Le merci continueranno a viaggiare. E i supermercati continueranno a essere approvvigionati". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL MESSAGGIO DI CONTE)

Appendino: "Misure governo passo avanti"

Anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, è intervenuta su Facebook commentando le nuove restrizioni previste dal governo per arginare l'emergenza Coronavirus. "Sono un ulteriore passo in avanti, necessario per uscire il prima possibile da questa crisi". Poi: "Io vi dico subito che siamo nuovamente al lavoro, da stamattina presto, per darvi il prima possibile tutti i dettagli e le interpretazioni del nuovo decreto in modo da fugare ogni dubbio. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande, una per una, se necessario". La sindaca ha concluso il post "prendendo a prestito le parole del Presidente Conte: 'Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo'".

A Torino negozi chiusi e luci spente

A Torino sono pochissime le persone in giro. I negozi sono chiusi. Solo in un tratto che si affaccia su piazza San Carlo c'è un bar aperto. L'unico. Subito si forma un capannello di persone, in prevalenza operai di un cantiere vicino, alla ricerca di un caffè. Non possono entrare più di tre alla volta. Ma arriva quasi subito una pattuglia della polizia municipale, che fa chiudere il locale (all'interno non c'è il titolare, ma una giovane dipendente) e avvia gli accertamenti del caso. "Bisogna stare a casa", dice l'agente a chi è rimasto a guardare.

Ivrea stanzia aiuti per commercio e artigiani

Invece, il comune di Ivrea ha varato misure a sostegno del commercio e dell'artigianato del territorio per l'emergenza Coronavirus. Secondo le stime, il primo stanziamento sarà di 100mila euro. La giunta ha stabilito la gratuità del canone sul suolo pubblico per dehors e tende per l'anno 2020, un contributo sui diritti per le pubbliche affissioni, un contributo per la riduzione della Tari alle attività chiuse e per i mercati cittadini la riduzione di Cosap e Tari sulla base dei giorni di chiusura forzata.

Giovavano a calcio in un parco: 6 denunce nel Vercellese

Sei persone sono state sorprese e denunciate dai carabinieri mentre giocavano a calcio in un parco di Santhià (nel Vercellese), contravvenendo quindi alle disposizioni del Governo in merito al contenimento dell'epidemia da coronavirus. I soggetti si aggiungono alle otto persone trovare nei giorni scorsi in un circolo di corso Fiume, a Vercelli, mentre cenavano, con il locale chiuso, non curanti del divieto di assembramenti. Fin dalle prime ore di questa mattina, inoltre, sono in corso maggiori controlli su attività commerciali e bar del territorio.

Data ultima modifica 12 marzo 2020 ore 12:47