Francia, Grecia, Irlanda, Serbia, Israele. Sono tanti i paesi che in queste ore sconsigliano viaggi nel nostro Pese. Mentre l'Italia fronteggia l'epidemia da Coronavirus, diversi governi preferiscono aspettare l'evolversi della situazione ed evitare che i propri cittadini entrino in contatto con "aree interessate dal contagio" (TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE). Un punto resta chiaro: le frontiere dei Paesi confinanti con l'Italia per ora restano aperte e nessuno ha chiesto di sospendere Schengen, ha fatto sapere l'Ue.

Confronto con ministri Sanità dei Paesi vicini

In questo contesto, "arrivare a condividere linee d'azione comuni" è l'obiettivo che Roma intende perseguire con i paesi limitrofi e per questo ha chiesto e ottenuto per domani un confronto con i ministri della Sanità degli Stati vicini. Sarà l'occasione per Roberto Speranza di valutare preoccupazioni emerse con chiarezza in queste ore, in primis quelle per la mobilità dei connazionali transfrontalieri. Ma anche per rassicurare i colleghi sulle misure di contenimento prese dall'Italia, il Paese europeo con il maggior numero di casi e il terzo al mondo (DAL PRIMO CASI AI CONTAGI: LE TAPPE)

La vicina Svizzera

Si guarda in particolare alla Svizzera e al Ticino, il cantone dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori dalla Lombardia. Per ora nessuna decisione drastica da parte delle autorità elvetiche: "In base alla stima della situazione attuale, non vi sono limitazioni all'ingresso in Svizzera", ha fatto sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica, precisando però che "la situazione può evolvere molto rapidamente". Quanto al Ticino, "chiunque presenti sintomi di infezione respiratoria sarà valutato con più attenzione". E neanche le Ferrovie hanno preso per il momento misure particolari sul traffico da e verso l'Italia. "Siamo preparati", rassicurano la autorità a Berna, riconoscendo l'accresciuto livello di rischio mentre lanciano una massiccia campagna informativa con volantini e cartelloni alle frontiere e agli aeroporti (COME LAVARSI BENE LE MANI: I CONSIGLI DELL'OMS).

Stop a gite scolastiche

La Romania ha chiesto la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo da Lombardia e Veneto o che vi siano state negli ultimi 14 giorni. Mentre dalla Croazia alla Slovenia, dalla Grecia alla Serbia, il primo provvedimento è stato di sospendere le gite scolastiche in Italia. La compagnia greca Aegean intanto ha fatto sapere che i suoi voli da e per l'Italia non subiranno variazioni, ma se qualcuno desidera cancellare il viaggio sarà rimborsato (QUANDO L'ASSENZA DAL LAVORO E' GIUSTIFICATA)

In Francia, i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o Veneto - rientrando a scuola dopo due settimane - sono stati invitati dal provveditorato a rimanere a casa. Mentre il governo ha emesso una serie di "raccomandazioni" per chi rientra dalle due regioni italiane, invitandole ad evitare "di uscire di casa se non è indispensabile".

Gli altri Paesi

Si allunga anche la lista di chi sconsiglia tout-court di recarsi in aree a rischio in Italia, Belgrado ma anche Dublino (il governo irlandese sta ancora "valutando" eventuali provvedimenti per la partita del Sei Nazioni di rugby Irlanda-Italia a Dublino il 7 marzo). Le autorità sanitarie della Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina (l'altra è la Republika Srpska) chiede di evitare i viaggi anche in Italia, oltre che in in Cina, Corea del sud e Iran. Così come - fuori dall'Europa - il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un avviso in cui sconsiglia agli israeliani di recarsi in sette regioni del Nord Italia.