La American Airlines ha sospeso tutti i voli da e per Milano fino al 24 aprile, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver alzato l'allerta al massimo livello (4, ossia “non viaggiare”) per le aree italiane più colpite dal coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA). Lo stop alle partenze è valido per l'aeroporto Jfk di New York e per quello di Miami, e American Airlines ha parlato anche di una riduzione della domanda. Intanto ieri, il volo della compagnia americana AA198 in programma alle 18.05 (ora locale) dall'aeroporto Jfk e diretto a Malpensa è rimasto a terra perché - secondo quanto raccontato da un testimone all’Ansa - l'equipaggio si è rifiutato di salire a bordo per paura del coronavirus.

I passeggeri già a bordo sono stati fatti scendere

A raccontare cos’è accaduto al volo in partenza per Malpensa è l’avvocato Alessandro Mezzanotte, che faceva parte di un gruppo di legali italiani in partenza con quell’aereo, mezzanotte ha spiegato che all’inizio le procedure di imbarco erano state avviate regolarmente, ma una volta controllati i primi 5 dei 9 gruppi di viaggiatori, che già erano nel finger, gli ingressi sono stati bloccati e quelli che erano saliti sono stati fatti scendere. “A chi chiedeva informazioni, il personale ha spiegato a voce dei timori dell'equipaggio, senza però fornire soluzioni", ha detto il legale.

Il rientro con un volo Alitalia

Inizialmente American Airlines non ha detto chiaramente che l’aereo non sarebbe partito, ma dopo un'ora ha ufficialmente cancellato il volo e non molto più tardi ha pubblicato una nota che avvisava della sospensione di tutti i voli da e per Milano. Per alcune ore, ai passeggeri del Jfk non è stata fornita alcuna informazione: se sarebbero partiti, quando, da dove. Poi sono intervenuti il Consolato Generale di New York e l'Ambasciata d'Italia a Washington, che hanno contribuito a dirottarli su altri voli per l'Italia. Dopo una notte in albergo, alle 20.45 di oggi (ora locale), il gruppo passerà di nuovo i controlli di sicurezza dello scalo americano per tornare con un volo Alitalia.