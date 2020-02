Almeno una dozzina di scuole in tutto il Regno Unito hanno chiesto agli studenti e al personale, di ritorno da viaggi in Nord Italia, di mettersi in isolamento a casa, come misura di precauzione per evitare eventuali contagi da coronavirus (LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - EVENTI ANNULLATI - LE TAPPE). Gli alunni interessati frequentano scuole nella contea di Antrim in Irlanda del Nord, nel Pembrokeshire in Galles, a Guernsey nelle Channel Islands, nel Cheshire, nello Yorkshire, nel Berkshire, nel Teesside e nella Cornovaglia. Sono stati rimandati a casa martedì per mettersi in quarantena per 14 giorni, anche se non mostrano segni di infezione, seguendo i consigli medici (PAESI ESTERI SCONSIGLIANO VIAGGI IN ITALIA - I NUMERI DEL CONTAGIO - COME LAVARSI BENE LE MANI,I CONSIGLI OMS).

A chi è rivolto il provvedimento

A chiunque nelle ultime due settimane sia tornato dall'Iran, specifiche aree del nord Italia, alcune parti della Corea del Sud e della provincia di Hubei in Cina, è stato chiesto di rimanere in casa, chiamare l'NHS111 ed evitare il contatto con altre persone, anche se non hanno sintomi. Molti britannici sono stati in Lombardia e Veneto di recente, comprese diverse gite scolastiche e quindi anche a questi studenti è stata chiesta questa misura preventiva (I PAESI DEL MONDO CON CONTAGI).

Due scuole completamente chiuse

Nonostante i consigli del Public Health England (PHE) e del Dipartimento per l’Istruzione, secondo cui le scuole dovrebbero rimanere aperte, due scuole sono state completamente chiuse a tutti gli alunni per una pulizia approfondita dopo che gli alunni erano stati in Italia. Il Trinity Catholic College di Middlesbrough e il Cransley Private School nel Cheshire hanno deciso di tenere i ragazzi a casa e chiudere del tutto gli edifici per una settimana per "una disinfezione profonda". La prima scuola ha segnalato "pochi casi" di sintomi influenzali fra ragazzi e insegnanti di rientro, mentre la seconda ha deciso lo stop per pure ragioni precauzionali dopo il ritorno di 29 allievi tornati da una settimana bianca a Bormio (USA: VACCINO SPERIMENTALE PRONTO PER TEST).

Gb: autoisolamento per chi viene da Italia

Da oggi, 25 febbraio, la Gran Bretagna impone "l'auto-isolamento" per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano arrivano dal nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi "anche leggeri" d'un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano. Le indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office spiegano che l'obbligo di quarantena anche in assenza di sintomi è stato esteso dal governo britannico, oltre che a chi arriva nel Regno Unito dalla provincia cinese dell'Hubei, epicentro dell'infezione da coronavirus, anche a tutti coloro che vi siano arrivati a partire dal 19 febbraio dall'intero Iran, dalle aree della Corea del Sud indicate da Seul a rischio e dalle aree "in isolamento dell'Italia settentrionale così come indicato dal governo italiano".