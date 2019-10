Le due persone sospettate dell'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso a Roma mercoledì sera, si sono presentate in Questura, dove si sono costituite (il tweet della Polizia di Stato). Il 24enne ha perso la vita mentre tentava di difendere la sua fidanzata Anastasia da una rapina (FOTO - LA POLEMICA CONTE-SALVINI): uno dei due aggressori gli ha sparato alla testa. La Procura di Roma procede per il reato di omicidio volontario.

L'aggressione fuori dal pub

Tutto è successo in pochi attimi: la coppia era appena uscita da un pub, nella zona di Appio, quando la ragazza si è sentita strattonare da dietro. "Mi hanno detto: ‘Dacci la borsa’", ha raccontato. "Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa". Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un'auto. Alcuni testimoni hanno parlato di due uomini italiani dal marcato accento romano.

La dinamica dell'omicidio di Luca

Come ha riferito la fidanzata di Luca Sacchi, Anastasia - 25 anni, professione babysitter - la coppia era andata in via Teodoro Mommsen al pub "John Cabot”, dopo una giornata di lavoro, per bere una birra. Intorno alle 23.30, quando i due ragazzi erano vicini al locale, secondo quanto ricostruito fino ad ora, si sono avvicinati alle loro spalle due uomini che hanno colpito Anastasia alla testa e le hanno strappato lo zaino. A quel punto Luca li ha rincorsi e li ha affrontati, ma uno dei due ha estratto la pistola e gli ha sparato alla testa. Il ragazzo è stato trasportato subito all’ospedale San Giovanni, dove è stato sottoposto a un delicato intervento, che però si è rivelato inutile. A dare l'allarme è stato un tassista che si trovava in via Bartoloni, nella zona di Colli Albani. I due aggressori sarebbero fuggiti a bordo di una Smart, come ha raccontato Anastasia, ma altri testimoni sostengono di averli visti allontanarsi a piedi.

"Peggio di un'esecuzione"

I genitori del giovane hanno espresso il loro consenso alla donazione degli organi. Per gli amici del ragazzo ”è stata peggio di un'esecuzione. Sparare un colpo alla testa a bruciapelo, uccidere per uno zainetto è assurdo. È una tragedia enorme”. Amante delle moto e da tempo fidanzato con Anastasia, Luca lavorava come personal trainer in una palestra ed era appassionato di arti marziali.

