Gran caldo al Sud e sulle isole, piogge e, in alcuni casi, anche acquazzoni al Nord. L’ondata di afa che ha colpito l’Italia lo scorso fine settimana prosegue nelle regioni centro-meridionali anche lunedì 12 agosto e martedì 13 agosto: tra oggi e domani sono attese le giornate più calde dell’estate, dove vengono registrate punte fino a 39-41 gradi e un calore eccezionale (I CIBI DA PORTARE SOTTO L'OMBRELLONE - I RIMEDI PER LE SCOTTATURE). Al Nord è invece previsto tempo instabile, con temporali su Alpi e Prealpi. Tra il 14 e il 16 agosto, indicano i meteorologi, dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre che regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi. Qualche instabilità potrebbe persistere sull'estremo Nord-Est, a ridosso delle Alpi, sul Nord-Ovest e sull'Appennino centro-meridionale.

Lunedì 12 agosto

Al Nord il tempo è instabile fin dal mattino su Alpi e Prealpi occidentali, con temporali che si intensificano nel pomeriggio (PREVISIONI A TORINO - MILANO). I fenomeni risulteranno forti e accompagnati da grandine e locali nubifragi tra Verbano-Cusio-Ossola, biellese, Valle d'Aosta e Alpi retiche e si estenderanno al Trentino Alto Adige e le Dolomiti tra il pomeriggio e la sera. Al Centro sole e gran caldo su tutte le regioni (PREVISIONI A ROMA). Maggiore variabilità sulla Toscana soprattutto settentrionale. Al Sud soleggiato e molto caldo ovunque. Temperature in calo sulle Alpi e sul Nordovest, ancora molto caldo su Emilia orientale e Romagna, stabili o in ulteriore aumento altrove con punte di 38-40 gradi al Centro e al Sud (PREVISIONI A NAPOLI - PALERMO).

Martedì 13 agosto

Al Nord ancora qualche temporale su Trentino Alto Adige e Dolomiti, poco diffuso al mattino, localmente forte e accompagnato da grandinate nel pomeriggio. In serata si diffonde verso basso Veneto, bassa Lombardia orientale e pianure friulane. Non esclusi in nottata locali temporali anche sull'Emilia Romagna mentre migliora altrove. Bel tempo prevalente sulle altre zone. Centro per lo più soleggiato seppur con qualche nube in transito. Al Sud soleggiato e molto caldo con qualche velatura in arrivo da ovest. Temperature in calo al Nord e su parte del Centro ma ancora molto caldo, rovente al Sud con punte di 40°C sulle pianure interne.