Dopo il weekend più caldo dell’estate, con otto città da bollino rosso (LE FOTO), la settimana di Ferragosto inizia con la Penisola ancora schiacciata dall’afa. Lunedì 12 agosto l’unica zona in Italia che vedrà temporali e rovesci saranno le Alpi e i rilievi del Nord. Altrove i cieli saranno prevalentemente sereni e le temperature ancora alte: al Sud prevista un’ulteriore intensificazione del caldo. Venti deboli in tutte le regioni, mentre l’unico mare mosso o molto mosso sarà il Mar di Sardegna.

Le previsioni al Nord

Sulle regioni del Nord previsto tempo instabile sulle Alpi e Prealpi, specie occidentali, con temporali a tratti anche forti e grandinate. Più sole e caldo afoso invece in Valpadana, mentre in serata le perturbazioni possono raggiungere parte della Lombardia, la Liguria di levante e l’Emilia-Romagna occidentale. Temperature in lieve diminuzione, con le massime comprese tra 31 e 36 gradi. A Milano la giornata inizierà con nubi sparse e schiarite che però verso sera si trasformeranno in nubi irregolari con possibili acquazzoni. Massime intorno ai 30 gradi. A Torino in arrivo temporali irregolari nel pomeriggio che si trasformano in piovaschi serali. Temperature tra 23 e 29 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro sarà una giornata soleggiata e molto calda con velature serali solo sulla Toscana e sulla Sardegna settentrionale. Temperature previste in ulteriore aumento, con le massime comprese tra 36 e 41 gradi. A Firenze il cielo sarà coperto da stratificazioni compatte dal pomeriggio, quando la colonnina di mercurio toccherà i 38 gradi. A Roma cielo sereno durante tutta la giornata e caldo afoso con 38 gradi di massima.

Le previsioni al Sud

Al Sud è in arrivo una ulteriore intensificazione del caldo con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo addensamenti bassi al primo mattino ed alla sera lungo le aree costiere tirreniche di Calabria e Basilicata. Clima afoso lungo tutte le zone costiere. Temperature in ulteriore aumento anche nel Meridione, e massime comprese tra 35 e 40 gradi. A Napoli e Palermo il cielo sarà sereno e soleggiato per tutta la giornata, con punte di caldo tra i 34 e 35 gradi.