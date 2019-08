Ondata di caldo africano sull’Italia, ma Ferragosto sarà meno bollente

Italia rovente. Il fine settimana che precede Ferragosto è il più caldo di questa estate 2019. E oggi, domenica 11, si registra un picco delle temperature, che al Sud sfiorano i 40 gradi. Otto in tutto le città da bollino rosso: Campobasso, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. (I CIBI DA PORTARE SOTTO L'OMBRELLONE - I RIMEDI PER LE SCOTTATURE). Non se la cava meglio il Nord dove, per via dell’intensa ondata di caldo con cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature sono in aumento, massime tra 32 e 37. La tregua al caldo arriverà il giorno 13.

Lunedì 12 agosto

Al Nord tempo instabile sulle Alpi, specie occidentali, con temporali a tratti anche forti. Più sole e caldo afoso invece in Valpadana. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 31 e 36. Al Centro giornata soleggiata e molto calda con velature serali sulla Toscana. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 36 e 41. Al Sud ulteriore intensificazione del caldo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 35 e 40. Clima afoso lungo le zone costiere.

Martedì 13 agosto

Al Nord peggiora dal pomeriggio-sera su Alpi e Prealpi con temporali in estensione alle pianure e coste del Triveneto. Prevalenza di bel tempo altrove. Temperature in calo, massime tra 30 e 35. Al Centro prevalenza di sole su gran parte dei settori salvo un po' di nuvolosità di passaggio ma senza effetti. Temperature in contenuto calo ma clima ancora molto caldo, massime tra 34 e 38. Al Sud persiste l'alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili, valori compresi tra 35 e 40.