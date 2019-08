Pranzo sotto l’ombrellone, i cibi da consumare in riva al mare

Agosto è il mese dedicato alle vacanze, al mare e al divertimento.

C’è chi nei mesi estivi riesce a concedersi diverse settimane di riposo nelle località marittime in compagnia di amici e famiglia e chi invece può scappare dal caldo della città solo nel weekend, ma si sa, il mare, il sole e la spiaggia sono una delle combinazioni preferite dagli italiani per staccare la spina dalla routine quotidiana.

Spesso nelle vacanze estive ci si concede qualche sfizio di troppo, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione: gelati e granite sono solo alcuni dei cibi che rientrano tra gli ‘strappi alla regola quotidiani’ quando si è sotto l’ombrellone.

Ma cosa bisogna mangiare in spiaggia per trascorrere le vacanze all’insegna della sana alimentazione, evitando di appesantirsi e di rientrare con qualche chilo di troppo? Dagli esperti della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale arrivano dei pratici consigli sugli alimenti perfetti da consumare sotto l’ombrellone sia per grandi che per piccini.

Bevande consigliate sotto l’ombrellone

È fondamentale, quando si è in spiaggia, avere a disposizione dell’acqua potabile fresca, da sorseggiare più volte nell’arco della giornata per favorire una corretta idratazione del proprio corpo. Bere frequentemente è importante soprattutto per i più piccoli: è fondamentale che i genitori li spronino a idratarsi anche quando impegnati nei giochi sulla spiaggia. Per favorire l’apporto dei sali minerali, persi con la sudorazione, una soluzione potrebbe essere quella di aggiungere del succo di limone nella bottiglietta.

Gli esperti della Sipps sconsigliano sotto l’ombrellone il consumo di aranciata e bevante a base di cola, troppo ricche di zucchero e caffeina. Quest’ultima oltre a non essere indicata per i bambini è da evitare quando si è sotto il sole in quanto potrebbe favorire la disidratazione.

Per quanto riguarda il the, ricca fonte di flavonoidi ottimi alleati contro i danni dei radicali liberi, è importante preferire quello preparato in casa rispetto a quello confezionato, particolarmente ricco di zucchero. Gli esperti consigliano di consumare il the verde, che oltre ad essere una fonte di antiossidanti può essere consumato anche senza l’aggiunta di zucchero. Per i più piccoli che faticano a consumare frutta e verdura, come spuntino si può optare per un succo di frutta preferibilmente senza zuccheri aggiunti.

Pranzo in spiaggia: gli alimenti consigliati in riva al mare

Gli esperti della Sipps consigliano di portare con sé tanta frutta, ricca di acqua, vitamine, minerari, fibra e fitonutrienti, perfetta sia come spuntino che a fine pasto.

È importante evitare, quando si è sotto l’ombrellone, il consumo di cibi troppo elaborati e particolarmente ricchi di grassi, quali la pasta al forno, che possono mettere a dura prova la digestione.

Un panino ricco di verdura e con qualche fetta di prosciutto o tacchino o mozzarella o uovo sodo rappresenta un pranzo leggero ed equilibrato, perfetto per chi trascorre diverse ore in spiaggia.

Anche il riso è un ottimo pasto sotto l’ombrellone, in quanto è ricco di amido, un carboidrato ad altra digeribilità. Gli esperti consigliano di preparare gustose insalate di riso, condite con poco olio e arricchite con tanta verdura fresca e magari del tonno, o del prosciutto o del formaggio.

Sotto l’ombrellone non deve mancare della verdura, anche se ovviamente è scomodo e poco igienico portare in spiaggia verdura cotta o insalata. Gli esperti consigliano di optare per ortaggi da sbucciare sul momento o i finocchi, ricchi di acqua e potassio.