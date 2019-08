La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'anticiclone africano viene eroso sul bordo nord-occidentale dall'arrivo di correnti atlantiche più umide e instabile. Tempo in peggioramento sulle Alpi con spiccata variabilità e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulla Valchiavenna, in locale sconfinamento alle Prealpi, in particolare ai settori occidentali; più sole e caldo afoso in Valpadana, con massime intorno ai 35°C sulle basse pianure.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.