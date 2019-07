La madre di Elder: "Sono distrutta, stiamo per partire per Roma"

“Sono distrutta”. A rivelarlo è la madre di Finnegan Lee Elder, il 19enne accusato di aver ucciso a coltellate il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, il 26 luglio a Roma. La donna è stata raggiunta nella sua abitazione di San Francisco - nel quartiere residenziale Sunset District - dal Corriere della Sera, a cui ha rilasciato poche dichiarazioni su quanto accaduto nella Capitale al figlio e a Gabriel Christian Natale-Hjorth, l’altro giovane che si trovava con lui quando il carabiniere è morto per le 11 coltellate che gli sono state inflitte (COSA SAPPIAMO FINORA - LA CAMERA ARDENTE - I FUNERALI). In altre dichiarazioni rilasciate al La Stampa per telefono, la 51enne ha subito espresso un pensiero per la vedova del Rosa Maria Esilio, la moglie del vicebrigadiere, e per la famiglia, quella più stretta, del suo paese e quella allargata dei Carabinieri. "Mio figlio è riflessivo, se è stato lui era terrorizzato", spiega.

La madre di Elder: "È tutto precario"

Leah Lynn Elder, che fa la consulente nel campo dei trasporti, ha spiegato di non poter parlare: “È tutto così precario, stiamo aspettando le indicazioni del dipartimento di Stato, prima di partire per Roma, forse domani o mercoledì (oggi 31 luglio, ndr)”. E insiste: “Non dico niente, davvero, la situazione è così precaria”. A tenere i contatti con la stampa, al momento, è lo zio di Finnegan, Sean, che è un giornalista: “Stiamo continuando a raccogliere informazioni attraverso gli avvocati, nello stesso tempo siamo grati che Finnegan abbia ricevuto cure mediche. Come sempre i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici dell’agente Rega, che hanno subito una perdita inimmaginabile”, si legge in un suo comunicato, come riporta il Corriere.

Elder e Hjorth in carcere

Elder si trova in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere insieme al 18enne Hjorth, dopo che lui stesso ha raccontato agli inquirenti di aver accoltellato Mario Cerciello Rega, il 26 luglio, durante un intervento del carabiniere nel quartiere Prati. Leder e Hjorth - protagonista della foto scattata in caserma dove lo si vede ammanettato e bendato - sarebbero dovuti tornare negli Usa quello stesso giorno.