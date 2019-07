“Gli indiziati sono stati interrogati nel rispetto della legge” e la foto dell’americano indagato immortalato con una benda sugli occhi è stato un “fatto oggetto di tempestiva segnalazione da parte della stessa Arma dei Carabinieri”. Così il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino nella conferenza stampa sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a coltellate nella Capitale, convocata nella sede del Comando provinciale dei carabinieri in piazza San Lorenzo in Lucina. Prestipino ha definito quella di Rega una “perdita insanabile, vuoto incolmabile” e ha definito il carabiniere ucciso “uno dei tanti che in silenzio e con sacrificio era orgoglioso della divisa" (COSA SAPPIAMO FINORA - LA CAMERA ARDENTE - I FUNERALI). In conferenza stampa è intervenuto anche il Comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, che ha espresso "disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda". Poi ha spiegato che i carabinieri intervenuti "sono stati aggrediti immediatamente" dai 2 americani: "non c'è stata possibilità di usare armi, di reagire" .

Prestipino: "Caduto un servitore dello Stato"

"Deve essere chiaro il senso di quello che è accaduto: è caduto un servitore dello Stato nell'adempimento del suo dovere", ha aggiunto il procuratore Prestipino su quanto accaduto. "Un dovere duro, essenziale e determinante per garantire l'esistenza dello Stato e garantire il rispetto della legge sempre e comunque".

Foto americano bendato, "accerteremo i fatti con rigore"

Prestipino ha poi assicurato: "Gli interrogatori sono stati effettuati con tutte le garanzie difensive”, ha assicurato Prestipino, “alla presenza dei difensori, dell'interprete e previa lettura di tutti gli avvisi di garanzia previsti dalla legge. Gli interrogatori sono stati anche registrati". Sulla vicenda della foto di uno dei due americani arrestati per l'omicidio, Prestipino ha detto: accerteremo i fatti "senza alcun pregiudizio e con il rigore già dimostrato da questa procura in altre analoghe vicende. La procura - ha aggiunto - ha già avviato le indagini per accertare quanto accaduto, per consentire la più adeguata qualificazione giuridica e per individuare tutte le responsabilità".

Comandante carabinieri: "Non c'è stato tempo di reagire"

Il Comandante provinciale dei carabinieri Gargaro, ha descritto quanto avvenuto sulla scena dell'omicidio. Gargaro ha definito "giusta" la decisione di mandare i due militari in borghese all'appuntamento con gli americani. "Nel momento in cui" Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale "si sono qualificati sono stati immediatamente aggrediti, pochi attimi in cui Varriale è stato sopraffatto e buttato a terra" ha aggiunto Gargaro che poi ha sottolineato che in zona "c'erano 4 pattuglie, che non dovevano essere visibili per non pregiudicare l'operazione e che sono intervenute pochi minuti dopo l'allarme" (L'AUDIO DELLA TELEFONATA AL 112 - IL VIDEO DELLA FUGA DEI 2 GIOVANI - I CASI DEGLI ULTIMI ANNI).

