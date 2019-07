Si tengono questa mattina, alle 12, a Somma Vesuviana i funerali di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma con 11 coltellate. (LA CAMERA ARDENTE - FIORI E MESSAGGI) I commercianti del comune nel Napoletano hanno esposto decine di bandiere dell'Italia per rendere omaggio al proprio concittadino. Il sindaco del paese, Salvatore Di Sarno, ha disposto il lutto cittadino: "Somma accoglierà com’è giusto che sia il proprio figlio", ha detti ai microfoni di Sky Tg24. All'esterno della chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso sono allineate le corone di fiori del presidente della Repubblica, dei presidenti del Senato e della Camera, della ministro della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della Compagnia Roma Centro, alla quale apparteneva il militare. Alla camera ardente, che si è tenuta ieri a Roma, ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. "La vita spezzata di Mario - ha detto - è una profonda ferita per tutti noi".

Il sindaco: "Somma Vesuviana vuole giustizia"

Alla famiglia di Cerciello Rega, ha detto il primo cittadino, "ho portato il cordoglio e i miei cittadini si sono stretti intorno alla famiglia per dire ‘noi ci siamo’. La moglie era un misto di gioia, quando ricordava la figura del marito, e dolore quando pensava che l’avrebbe più avuto vicino". E sulla decisione del Comune di costituirsi parte civile al processo aggiunge: “È una celta forte per testimoniare che Somma Vesuviana vuole giustizia, perché non è giusto che un suo figlio muoia così, scannato come un maiale”.

Parroco Somma Vesuviana: "Vero testimone della fede"

Il parroco della chiesa di San Giorgio a Somma Vesuviana, Don Alfonso, nel corso della messa di ieri sera ha ricordato Cerciello Rega: "Mario è stato un vero testimone della fede. Aiutava chi era in difficoltà e non si girava dall'altra parte. La nostra comunità lo ricorderà sempre", ha detto il sacerdote. "Era impegnato ad aiutare i senzatetto a Roma e si prodigava per gli altri. La sua era una vera testimonianza di fede. La sua morte ha sconvolto tutti noi".

Conte sulla foto dell'arrestato bendato: "Non risponde ai nostri valori"

Il premier Conte è intervenuto anche sulle polemiche suscitate per la diffusione di una foto che ritrae uno dei due giovani americani arrestati per la morte del vicebrigadiere ammanettato e bendato in caserma, forse in attesa dell’interrogatorio. "Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici", ha detto Conte. "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento", ha concluso il premier.

Sulla vicenda la Procura di Roma è in attesa di un'informativa in relazione all'immagine, dopo la quale si procederà all'apertura formale di un fascicolo di indagine. Intanto, i carabinieri hanno fatto sapere che il militare che ha messo la benda all'americano sarà immediatamente trasferito a un reparto non operativo.

