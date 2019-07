Cosa è successo veramente la notte del 26 luglio in via Pietro Cossa a Roma, perché il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega (CHI ERA) è stato ucciso, chi sono i due americani fermati. Sono alcune delle domande più comuni sulla morte del militare 35enne di Somma Vesuviana. Nella vicenda sono ancora molti i nodi da ricostruire, su cui le indagini stanno cercando di fare chiarezza. Ecco quello che sappiamo al momento.

I fatti del 26 luglio

La dinamica di quanto accaduto alle prime ore di venerdì 26 luglio è stata in buona parte ricostruita, anche grazie ai video delle telecamere di sorveglianza (IL VIDEO DELLA FUGA). Due giovani americani in vacanza a Roma volevano comprare una piccola quantità di droga a Trastevere e hanno chiesto indicazioni a Sergio B., 47enne con piccoli precedenti. L’uomo li ha indirizzati verso uno spacciatore che ha però ingannato i ragazzi, vendendo loro dell’aspirina al posto di cocaina. Una volta scoperto lo scambio, i giovani hanno voluto vendicarsi rubandogli lo zaino e chiedendogli di presentarsi in via Pietro Cossa con 100 euro per riaverlo indietro. A quel punto B. – che a quanto riportato da notizie di stampa collaborava con i militari saltuariamente fornendo piccole informazioni sulla rete di spaccio nel quartiere - ha contattato i carabinieri, che si sono proposti di intervenire all’appuntamento con i due ragazzi al posto suo. Poco dopo è avvenuto l’incontro tra i due carabinieri in borghese, Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale, e gli americani. Nella colluttazione che ne è seguita Varriale è stato ferito da Natale-Hjorth, mentre Cerciello Rega è stato raggiunto dai fendenti di Lee Elder, stando a quanto ammesso dal ragazzo stesso. "Prima di accasciarsi ha detto, 'mi hanno accoltellato'", ha raccontato Varriale; una frase citata poi dal gip della Capitale Chiara Gallo nell'ordinanza con cui è stato disposto il carcere per i due giovani.

Chi sono i due americani fermati

I ragazzi fermati per l’omicidio sono entrambi americani, nati a San Francisco in California. Si tratta di Gabriel Christian Natale-Hjorth e Finnegan Lee Elder, 18 e 19 anni. Entrambi provengono da un’area molto benestante della città. Sarebbero dovuti tornare negli Stati Uniti proprio venerdì 26 luglio. Nello scontro corpo a corpo con Cerciello Rega, è Lee Elder ad aver estratto il coltello colpendo con undici fendenti il carabiniere e uccidendolo. A quanto emerso dalle indagini era sempre lui a fare uso dello Xanax, psicofarmaco ritrovato nella stanza dell'hotel di lusso dove i due alloggiavano. La famiglia del giovane ha inviato un comunicato all’emittente statunitense ABC per esprimere le condoglianze ai familiari della vittima.

La confessione

Il fermo dei due giovani per omicidio volontario e tentata estorsione è arrivato al termine di un lungo interrogatorio in cui Lee Elder ha confessato di essere l’autore materiale dell’omicidio. Durante l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip però Lee Elder e Natale-Hjorth si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. "Per rispetto del militare è meglio non parlare", ha detto fuori dal carcere di Regina Coeli il suo difensore, Francesco Codini. Il fermo è stato convalidato dal gip di Roma Chiara Gallo.

L’arma del delitto e l'autopsia

Il coltello con cui è stato ucciso il carabiniere, lungo quasi 20 centimetri e simile a un modello militare, è stato trovato nascosto dietro un pannello del soffitto della stanza dell’hotel di lusso dove i ragazzi dormivano a Roma. Intanto, dall'autopsia è emerso che la vittima è stata raggiunta da 11 coltellate. Sempre secondo l'esame autoptico, Cerciello Rega è deceduto a causa di una forte emorragia.

La foto shock

Nelle ore successive all’interrogatorio dei due americani è cominciata a circolare online una fotografia del giovane Gabriel Christian Natale-Hjorth legato e bendato in caserma (LA FOTO SCHOCK). Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione" della foto, ha identificato il militare che avrebbe messo la benda all'arrestato e ne ha annunciato il trasferimento in un reparto non operativo. Intanto la Procura di Roma è in attesa di un'informativa sulla vicenda, dopo la quale si procederà all'apertura formale di un fascicolo di indagine. In una nota il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, ha sottolineato: "Le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Roma circa le modalità con le quali è stato condotto l'interrogatorio consentono di escludere ogni forma di costrizione in quella sede".

La chiamata al 112

Tra gli atti acquisiti dall'inchiesta della procura di Roma sull'omicidio c'è anche l'audio della telefonata al 112 fatta da B., (L’AUDIO) l’uomo derubato dello zaino, prima che scattasse l’operazione sfociata nella morte del carabiniere. "Mi hanno rubato la borsa. Ho chiamato questi ragazzi e mi chiedono un riscatto di soldi. Devo fare una denuncia”, si sente dire l’uomo nel corso della chiamata. “Dentro - aggiunge - ho i documenti, non dico i soldi... Se potete venire almeno vi do il numero così se mi rispondono potete rintracciarli”. In una seconda telefonata al 112 (L'AUDIO), di poco successiva, l’operatore conclude dicendo: “Intanto le mando una pattuglia, poi parla direttamente con i colleghi. Arrivederci".