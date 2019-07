“Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno”. A tracciare un ritratto del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso con otto coltellate mentre era in servizio a Roma, è l’Arma dei Carabinieri in un lungo post su Facebook. L’uomo è stato ucciso la notte tra il 25 e il 26 luglio “per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. In gergo si chiama ‘cavallo di ritorno’”.

“Un’esistenza consacrata agli altri”

I numeri che descrivono chi era il 35enne in servizio a Roma, nella stazione di Campo de' Fiori, per l’Arma non sono freddi ma indicano, anzi, “un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse”. Cordoglio è stato espresso anche dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, che ha ricordato: "Siamo grati per il costante e diuturno lavoro svolto dal personale dell'Arma che, con impareggiabile spirito di servizio fino anche all'estremo sacrificio come purtroppo è accaduto oggi, garantisce la sicurezza dei cittadini".

L'omicidio di Mario Cerciello Rega

L'omicidio è avvenuto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Ora è caccia a due uomini, probabilmente di origine magrebina. Da quanto è emerso, il 35enne durante un servizio con alcuni colleghi stava fermando due uomini considerati responsabili di furto ed estorsione quando uno di loro avrebbe estratto il coltello colpendolo più volte. Entrambi sono scappati. Il Vice Brigadiere è stato subito trasportato all'ospedale Santo Spirito, ma è deceduto.