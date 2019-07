Sono accusati di tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso i due giovani americani fermati per la morte a Roma del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega (CHI ERA). Si tratta di due 19enni californiani, turisti nella Capitale. Entrambi hanno confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio in caserma dai carabinieri: hanno ammesso le proprie responsabilità davanti "a prove schiaccianti", spiega l'Arma. I due sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori. Ora si trovano a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Trovata l'arma del delitto in hotel

I carabinieri inoltre hanno trovato nella stanza dell'albergo dove sono stati rintracciati i due ragazzi l'arma del delitto: un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue, nascosto dietro a un pannello del soffitto. Nella stanza c'erano anche i vestiti indossati durante l'aggressione. I due sono stati rintracciati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma all'interno di un albergo romano già pronti per lasciare il territorio nazionale.

La dinamica

I due ragazzi americani erano in cerca di droga a Trastevere ma la sostanza acquistata era semplice aspirina: perciò hanno rubato la borsa del pusher nel tentativo di recuperare i soldi. Sarebbe questa la dinamica della vicenda che ha portato all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti i due ragazzi americani si erano recati a Trastevere per acquistare sostanze stupefacenti: dopo essersi resi conto di essere stati ingannati, hanno strappato la borsa allo spacciatore che conteneva il suo telefono cellulare. L'uomo avrebbe quindi contattato i due chiamando il suo numero di telefono per avere indietro la borsa. Il pusher avrebbe poi chiamato il 112 per comunicare che era stato scippato e che si era accordato con i due americani per la restituzione della borsa. A questo punto, all'orario stabilito i due carabinieri, in borghese, si sono recati in via Pietro Cossa. Lì hanno incontrato i due ragazzi con i quali è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il vicebrigadiere è stato colpito con otto coltellate risultate poi fatali.

