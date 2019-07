Si tiene nel pomeriggio a Roma la camera ardente del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte fra il 25 e il 26 luglio con otto coltellate. Sarà aperta dalle 16 alle 20.30 nella cappella di piazza Monte di Pietà, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di piazza Farnese dove da anni il militare prestava servizio (FIORI E MESSAGGI PER IL VICEBRIGADIERE). Ieri il gip ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort, i due giovani americani accusati di concorso in omicidio e tentata estorsione. Entrambi hanno confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio in caserma (IL VIDEO DELLA FUGA). Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire al pusher che aveva venduto ai due californiani aspirina spacciandola per droga e che aveva contattato il 112 nel tentativo di recuperare lo zaino che i giovani gli avevano rubato vendicandosi per la truffa, chiedendogli per restituirlo soldi e droga. L’uomo frequenterebbe abitualmente Trastevere e avrebbe alle spalle qualche vecchio precedente per reati contro il patrimonio.

Diffusa foto di uno degli arrestati bendato, Carabinieri: "Prendiamo fermamente le distanze"

In queste ore è polemica per una foto diffusa online, forse dopo essere circolata in alcune chat, di uno dei due americani arrestati mentre era bendato in caserma. Nello scatto si vede il giovane americano seduto in un ufficio della caserma con gli occhi coperti, forse in attesa di essere interrogato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha preso "fermamente le distanze dallo scatto e dalla divulgazione di foto di persone ristrette per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il Comando provinciale carabinieri di Roma - ha poi proseguito - sta svolgendo con la massima tempestività accertamenti diretti a individuare i responsabili".

L'avvocato: "Il mio assistente psicologicamente provato"

Ieri l'avvocato difensore di uno dei due 19enni americani, Elder Finnegan Lee, colui che ha confessato di essere l’autore materiale dell'omicidio, ha detto che il suo assistito “è psicologicamente provato, è un ragazzo di 19 anni”. E ha spiegato che “abbiamo deciso di avvalerci della facoltà di non rispondere. Per rispetto del militare deceduto non vogliamo dire nulla di più", ha aggiunto il legale al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo chiesto dalla Procura di Roma.