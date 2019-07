Andrea Camilleri, è morto lo scrittore siciliano: aveva 93 anni

Emmy 2019, record per Game of Thrones: 32 nomination: la lista completa. FOTO

L’ultima stagione della popolare serie tv prodotta da Hbo e in onda su Sky ha fatto incetta di nomination. 19 candidature per "Chernobyl", 12 per “Escape at Dannemora", 9 per “True detective" e "Veep", 8 per “Deadwood - Il Film" e "Sharp Objects"