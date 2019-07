Andrea Camilleri, dal Commissario Montalbano all'impegno politico. FOTOSTORIA

Camilleri, incallito fumatore, con l'inseparabile sigaretta. "Fiorello - disse Camilleri al Sole 24 Ore nel 2011 - è stato per mesi e mesi a prendermi in giro con questa storia del fumo, in modo molto simpatico, e siamo diventati buoni amici. Però ha creato questa leggenda del grande fumatore che non sa resistere, mentre io ho un'autonomia anche di ore e ore. Se devo stare 3 ore senza fumare non ho problemi. Per amor del cielo, alla fine, esco e fumo, ma non è che vado in crisi di astinenza"