È iniziato a Prato il processo per la donna di 31 anni accusata di violenza sessuale e atti sessuali su un 15enne con cui ha avuto una relazione sessuale da cui è nato un bambino. La donna è presente in aula assieme al marito, anche lui imputato per falsa attestazione di stato civile per aver detto di essere lui il padre del neonato. Nella prima udienza del processo nei loro confronti è prevista una calendarizzazione del procedimento, che si svolgerà con rito ordinario e non con il rito abbreviato, come inizialmente richiesto dagli imputati, per una mancanza documentale (LE INDAGINI PARTITE A MARZO - L'ESAME DEL DNA - L'ARRESTO DELLA DONNA).

Ieri negata scarcerazione per la donna

Ieri l'edizione locale de La Nazione ha spiegato che il collegio dei giudici di Prato ha respinto la richiesta di scarcerazione della donna, che è ai domiciliari dal 27 marzo scorso. La richiesta era stata depositata dai legali della 31enne durante l'udienza preliminare allegando una relazione dello psicoterapeuta da cui è in cura l'imputata. Per i giudici, dopo che la procura aveva dato parere contrario alla richiesta, quella relazione non è sufficiente a poterle concederle un misura alternativa. Il tribunale ha accolto la tesi dei pm secondo cui il percorso terapeutico, cominciato a maggio, non può avere già prodotto risultati apprezzabili. Inoltre, sempre secondo la procura, la donna, durante il percorso processuale, non ha mai mostrato segni di pentimento, continuando a negare le proprie responsabilità. In sostanza, per l'accusa e per il collegio dei giudici, il quadro al momento non sarebbe cambiato rispetto alle valutazioni del tribunale del riesame che già aveva rigettato la richiesta di scarcerazione.

La vicenda

Le indagini sulla vicenda erano partite dopo la denuncia presentata dai genitori del ragazzo contro la 31enne, un’infermiera conosciuta in palestra dalla madre e dal padre del minorenne. La donna dava ripetizioni private di inglese al 15enne. Durante quelle lezioni sarebbe nato il loro rapporto, che ha portato alla gravidanza della donna e alla confessione del ragazzino ai genitori. L’esame del Dna ha confermato che il papà del neonato è il 15enne anche se riconosciuto dal marito dell’insegnante.