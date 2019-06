Sono state demolite, esattamente alle 9.37 di questa mattina, venerdì 28 giugno, le pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova. Dal video, che riprende l’esplosione da quattro prospettive diverse, si vede il momento in cui, dopo la sirena preventiva e il conseguente boato, i piloni e gli stralli di ciò che restava del viadotto genovese collassano per via della dinamite (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Una procedura che, secondo gli esperti presenti sul luogo, è riuscita perfettamente (FOTO).

Messa in sicurezza tutta la zona

Per consentire la demolizione in totale sicurezza, sono state effettuate anche modifiche al traffico del capoluogo ligure, che è stato deviato o interdetto nelle zone limitrofe. Prevista ed eseguita anche la chiusura del Casello di Genova fino a tarda serata. Soltanto nella strada che porta a Coronata i vigili urbani hanno registrato auto in coda di curiosi che erano saliti in collina per vedere l'esplosione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi (IL PROGETTO DEL NUOVO PONTE).