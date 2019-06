A Genova è il giorno della demolizione di due pile (la 10 e la 11) dell’ex Ponte Morandi. Esplosioni controllate, poco dopo le ore 9.30, faranno implodere i due monconi. L'evacuazione della zona è stata completata con qualche minuto di ritardo perché si pensava potesse esserci un uomo che non voleva abbandonare la sua abitazione. Ma la casa in questione è risultata vuota. Sono circa 3.500 le persone sfollate dall’area tra ieri pomeriggio e le prime ore di stamattina. Sono stati schierati più di 400 uomini delle forze dell'ordine per la sicurezza. La viabilità è bloccata, con fortissime ripercussioni e disagi al traffico di tutta la Liguria. Alla demolizione saranno presenti anche Salvini, Di Maio e la Trenta (IL PROGETTO DEL NUOVO PONTE).

Le operazioni sgombero zona rossa

Poco dopo l’alba sono iniziate le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak. Tutte le oltre persone che vivono nella zona rossa hanno lasciato le loro abitazioni: ieri pomeriggio erano stati trasferiti anziani, disabili, donne incinta. In cantiere intanto gli esperti hanno predisposto i materiali utili per le “volate” che distruggeranno i due monconi. Oltre 400 gli uomini delle forze di polizia che presidiano tutta la zona. Sono impegnati in attività anti-sciacallaggio, servizio d'ordine per la sicurezza pubblica, bonifica preventiva e ausilio alle operazioni di evacuazione (BUCCI: NUOVO VIADOTTO A NATALE 2019).

Il cronoprogramma

Dopo il completamento delle evacuazioni dalle case che si trovano nella red zone, si passa all'ultima supervisione delle cariche collocate all'interno dei fori sulle pile e del reticolato di inneschi. Dopo l'ok dei fochini alla centrale operativa, il capo della Siag Coppe darà l'impulso elettrico al detonatore che farà saltare, a pochi microsecondi l'uno dall'altro, gli inneschi delle cariche. Il 'big boom' dovrebbe durare poco meno di 6 secondi, poi prima l'una e poi l'altra pila andranno giù (LE CASE DEMOLITE IN VIA PORRO).

I disagi per la viabilità

La viabilità della Liguria sarà praticamente bloccata: stop al traffico merci da e per il porto di Genova, no fly zone, autostrade ferme. Chiuso Genova Ovest e divieti per mezzi pesanti. Autostrade, considerata la "complessità dello scenario di viabilità" e "gli inevitabili disagi attesi", consiglia comunque a tutti gli utenti autostradali per le lunghe percorrenze di evitare il tratto A12 da Sestri Levante a Genova e A7 da Genova alla diramazione Predosa Bettole. Autostrade ha predisposto anche un piano straordinario di potenziamento del servizio di assistenza. Tra le molte misure previste anche lo stoccaggio di 50mila litri di acqua su container refrigerati e la dislocazione di squadre dedicate alla distribuzione ai veicoli in coda.

Data ultima modifica 28 giugno 2019 ore 09:22