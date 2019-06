La viabilità ligure attorno a Genova è rivoluzionata a causa della demolizione del Ponte Morandi (IL VIDEO). Oggi sono state abbattute le pile 10 e 11 dell'ex viadotto (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA DEMOLIZIONE DA 4 PROSPETTIVE). Già ieri è stato previsto il blocco di alcune tratte autostradali, strade e stazioni ferroviarie locali. Stop al traffico merci da e per il porto di Genova e infine no fly zone. Modifiche ai percorsi sono stati previsti anche da parte dell'Amt, azienda del trasporto pubblico. Per il momento, comunque, nel capoluogo non si sono verificate criticità al traffico. Per consentire la demolizione in sicurezza i veicoli sono stati deviati o interdetti nelle zone limitrofe.

Il piano straordinario di Autostrade

Autostrade ha anche organizzato un piano straordinario di potenziamento del servizio di assistenza che tra le varie misure prevede lo stoccaggio di 50mila litri di acqua su container refrigerati e la dislocazione di squadre dedicate alla distribuzione ai veicoli in coda.

Coda di curiosi verso Coronata

Soltanto nella strada che porta a Coronata i vigili urbani hanno registrato auto in coda di curiosi che erano saliti in collina per vedere l'esplosione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi.

Strade chiuse in città

Il sito del Comune di Genova segnala che dalle ore 7 alle 22 è stato istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nell'area intorno all'ex Ponte Morandi.

Modifiche percorsi dei bus e dei percorsi ferroviari

La linea 59, che collega via dei Landi con corso Belvedere, per l’intera giornata non transiterà in via Baden Powell. La linea FP, da via Fanti D’Italia a via Porro, sarà limitata in piazza Montano per l’intera giornata. La linea integrativa I06, da piazza Masnata a via del Campasso, sarà sospesa per l’intera giornata. Nessuna modifica è prevista per i treni Regionali e Lunga Percorrenza, solo alcune le linee subiscono delle variazioni. Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele saranno raggiungibili solo con mezzi AMT o ATP. I treni della relazione Genova – Busalla circoleranno tra le stazioni di Genova Rivarolo e Busalla, mentre i mezzi della relazione Genova – Arquata/Novi Ligure non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena che sono raggiungibili con i treni della relazione Genova-Savona. A Genova Bolzaneto e Genova Principe si possono subire lievi posticipi d’orario.

Tratte da evitare

Chiusa la tratta autostradale ligure di Genova Ovest. Per chi viaggia si consiglia di evitare il tratto A12 da Sestri Levante a Genova e A7 da Genova alla diramazione Predosa Bettole. Viabilità Italia, a chi arriva dalla Francia o dal Piemonte verso la Toscana e viceversa, consiglia tra Savona e La Spezia di percorrere le alternative utilizzando la A6, la A21-A1-A15. Dalla Francia verso Piemonte e Lombardia e viceversa, invece, si consiglia da Ventimiglia di prendere la A6 proseguendo fino alla A21 e la A1. Su indicazione delle autorità competenti le tratte autostradali chiuse potranno essere riaperte in anticipo rispetto all'orario indicato delle 22.

Divieto di circolazione dei mezzi pesanti

Un'ordinanza del Prefetto ha imposto il divieto di circolazione sulle autostrade e sulle strade fuori dai centri abitati compresi nella provincia di Genova, a tutti i veicoli merci con oltre le 7,5 tonnellate dalle ore 7 alle ore 22, se non destinati a operazioni di carico o scarico nella provincia di Genova. I dettagli sulla viabilità alternativa sono consultabili sui canali Autostrade, Anas e Aiscat. Per i mezzi pesanti sono state rese disponibili delle zone di sosta temporanea all'interno dell'area Ilva e di Calata Bettolo in ambito portuale.

Data ultima modifica 28 giugno 2019 ore 13:45