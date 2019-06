Conte: “Autostrade? Grave inadempimento”

Il dossier Autostrade legato al ponte di Morandi "è aperto da tempo. La tragedia di Genova non può essere oscurata, non possiamo far finta che non è successo niente. È un fatto oggettivo il grave inadempimento. Abbiamo attivato questa procedura. Ora abbiamo costituito una commissione di esperti presso il Mti per acquisire le valutazioni. All'esito di queste valutazioni il governo si assumerà le sue responsabilità, avendo ben presente che l'obiettivo politico dichiarato è quello di non far finta che non è successo nulla, per rispetto ai morti. Gli investitori? "Devono sapere se la società ha fatto degli errori. Fuggono? È una boutade a cui non rispondo", dice il premier.