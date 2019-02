Alto Adige, anziano muore travolto dalla sua auto nel cortile di casa

Un uomo è morto stamattina a Terlano, un paese poco distante da Bolzano, forse travolto dalla sua macchina nel cortile di casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava controllando il motore o le gomme del mezzo, col cofano aperto, quando l’auto è scivolata e l’ha investito. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l’uomo da sotto il veicolo, mentre i carabinieri lavorano per accertare la dinamica. Probabilmente, la macchina è scivolata a causa della molta neve, che si è accumulata nel cortile nei due giorni scorsi.

Di nuovo percorribile l’A22 del Brennero

E in Alto Adige, nella zona di confine, in mattinata ha nevicato ancora solo oltre i 700-1.000 metri di quota (LE PREVISIONI). Dalle 23 di ieri, anche l'autostrada del Brennero A22 è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni nella parte altoatesina. Nelle scorse ore, l'incubo per migliaia di automobilisti, costretti anche a 12 ore in coda a causa di tir rimasti di traverso perché non attrezzati per la neve. Anche la strada statale 12 del Brennero è stata liberata e pulita con lame spalaneve e mezzi spargisale e dalle 2 di oggi è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni fino a Vipiteno.