La neve sta creando molti disagi in Trentino Alto Adige, con l’autostrada del Brennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno a causa di mezzi pesanti bloccati. Nella notte si è formata una coda di 12 chilometri e anche il servizio strade ha avuto difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. Dal sito informativo dell'A'22 si apprende che attualmente la coda in direzione nord da Bolzano verso la Val Gardena è di 6 chilometri. In mattinata una valanga ha investito il tratto di autostrada che si trova sotto un pendio al chilometro 5 vicino al confine austriaco. A Vipiteno, l’ultima città dell’Alto Adige prima del valico del Brennero, sono caduti 65 centimetri di neve ed è al momento raggiungibile solo dal territorio austriaco o in treno.

Valanga sulla A22

Questa mattina sull'Autobrennero una valanga si è abbattuta sulla corsia nord all'altezza di Terme di Brennero. In quel momento il traffico era quasi inesistente, a seguito del blocco più a sud - tra Bressanone e Vipiteno - causato dai tir. Nessuna persona è stata coinvolta. Vipiteno e il Brennero sono raggiungibili solo con il treno.



Protezione civile: “Non utilizzate l’autostrada”

“Non utilizzate l'autostrada del Brennero”. È l'appello che arriva dalla Protezione civile dell'Alto Adige, alla luce delle forti nevicate che stanno interessando tutta la regione. Nella sede del corpo permanente dei vigili del fuoco si sta monitorando la situazione e coordinando tutti gli interventi. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus.

Nevicate eccezionali

A Maranza, all'imbocco della Val Pusteria, sono caduti nella notte 90 centimetri di neve, almeno mezzo metro in quasi tutte le località turistiche di montagna. Era da qualche anno che non cadeva così tanta neve anche nel capoluogo altoatesino dove non sono mancati i disagi alla circolazione. Il punto sulla viabilità indica strade interrotte, la funicolare della Mendola fuori servizio per motivi di sicurezza

Ferrovie, piano di emergenza neve

Il gruppo Fs Italiane ha attivato in Trentino Alto Adige lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. Il trasporto regionale è ridotto sulla linea Fortezza - Brennero dove è percorribile uno solo dei due binari. Sulla linea Fortezza - San Candido l'offerta è riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi alla circolazione ferroviaria in Austria.