Salvati per pochi secondi dalla piena del fiume Reno (LE FOTO DELLA PIENA). Un incredibile video girato dai Vigili del fuoco testimonia il recupero di sei carabinieri rimasti feriti mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume è esondato. Durante l'operazione di salvataggio, il livello dell'acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un'onda di piena. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ma una seconda ondata ha spinto il mezzo in un fosso. I militari sono stati salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco e portati in ospedale, dove sono ricoverati per gli effetti dell’ipotermia. Nessuno di loro è grave (GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO).

Le operazioni di soccorso

I sei carabinieri sono della Compagnia dei Carabinieri di Bologna Borgo Panigale. Il Comandante della Compagnia, il Maggiore Elio Norino, era già rimasto ferito il 6 agosto scorso nell'esplosione sulla A14, con un tamponamento multiplo che aveva provocato l'incendio di un tir che trasportava una cisterna carica di Gpl. Insieme agli altri cinque militari è intervenuto attorno alle 13 di oggi in via Bondanello a Castel Maggiore, nel Bolognese, per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del Fiume Reno. Il livello dell'acqua sembrava abbassarsi, ma a un tratto il fiume è tracimato presso Trebbo, inondando la strada. E

