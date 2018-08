Bologna, tir esplode in tangenziale: 2 morti, 60 feriti. DIRETTA

Diverse ambulanze sul posto

Diverse ambulanze sono sul posto per soccorrere gli almeno venti feriti per il vasto incendio causato da un incidente stradale che ha coinvolto un tir e altri mezzi lungo il ponte della tangenziale a Borgo Panigale nella prima periferia di Bologna. La colonna di fumo è ancora visibile a chilometri di distanza. Dalle prime informazioni sembra che anche le auto di alcune concessionarie vicine abbiamo preso fuoco per poi esplodere. "Sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni - informa Autostrade per l'Italia - si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che si è incendiato all'altezza del km 3. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato". Per lo stesso motivo è stato chiuso il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni.