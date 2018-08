Nuova strage di braccianti nel Foggiano, scontro tir-furgone: 12 morti

Dodici persone sono morte in un incidente stradale in provincia di Foggia. Le vittime sono tutti braccianti, secondo quanto riportato dall'Ansa. Una nuova strage che arriva a due giorni di distanza da quella che è costata la vita, sempre nel Foggiano, a quattro lavoratori agricoli.

Le vittime sarebbero braccianti

Stando alle prime informazioni fornite dai carabinieri, anche in questo caso le persone rimaste uccise nello scontro frontale sarebbero tutte braccianti agricoli migranti. E anche in questo caso a essere coinvolti sono un tir e un furgone. Quest'ultimo, con targa bulgara, trasportava appunto numerosi lavoratori, tutti stranieri, che tornavano dalle campagne dove avevano raccolto pomodori. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, nessuna in pericolo di vita, tra le quali l'autista del camion, che trasportava prodotti farinacei. Tutti e tre, secondo quanto riporta la Gazzetta del mezzogiorno, sono stati ricoverati all’ospedale di San Severo.



Le indagini sull'incidente di sabato scorso



L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 6 agosto sulla statale 16, in località Ripalta, nel territorio di Lesina. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento. Più o meno alla stessa ora, sabato si era verificato un altro grave incidente sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Per quest'ultimo episodio sono in corso indagini per caporalato e l’Unione Sindacale di Base ha deciso di proclamare uno sciopero per l’intera giornata di mercoledì 8 agosto: la "Marcia dei berretti rossi", in riferimento ai cappellini che i braccianti utilizzavano per ripararsi dal sole durante le calde ore di raccolta dei pomodori.



Data ultima modifica 06 agosto 2018 ore 17:15