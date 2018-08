Incidente tra tir e furgone in Puglia, morti 4 braccianti

Quattro braccianti sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 105, in Puglia: un tir che trasportava pomodori si è scontrato con un furgoncino su cui viaggiavano i braccianti. Ci sono anche feriti, di cui quattro ricoverati agli Ospedali Riuniti di Foggia in prognosi riservata.

La dinamiche dell’incidente

A scontrarsi sono stati un tir che trasportava pomodori e un furgone chiuso, su cui viaggiavano otto braccianti, secondo le prime ricostruzioni extracomunitari. I braccianti, a quanto si apprende, lavoravano alla raccolta dei pomodori nei campi del Foggiano. Il carico del tir si è rovesciato in strada: tra i feriti ci sarebbe anche il conducente del camion, che non sarebbe però in gravi condizioni.

