Incendio a Pietrasanta, brucia capannone solventi. Allarme in Versilia

Un vasto incendio è scoppiato a Pietrasanta, in Versilia (LE FOTO): il rogo è divampato all'interno di magazzini edili, dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo denso è visibile anche sul litorale e si teme possa essere tossica.

Il Comune ha raccomandato alla popolazione di chiudere porte e finestre e invitato chi fosse all'esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l'aria e ad allontanarsi dall'area dell'incendio. A causa del rogo, è stata chiusa temporaneamente l’Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri, come comunicato dall’Anas.

Sos in tutta la Versilia: non stare all'aperto

"Dall'incendio non ancora domato si innalza una alta e densa colonna di fumi neri, di cui non è possibile stabilire un esatto orientamento di diffusione e di ricaduta dei prodotti di combustione", scrive l’Usl Toscana Nord-Ovest nella nota inviata ai Comuni della Versilia. Allo stato attuale, "in attesa di precise indicazioni da parte di Arpat in merito alla effettiva estensione della diffusione e ricaduta dei fumi, si ritiene necessario che in via cautelativa sia informata la popolazione". La Usl ha quindi invitato i Comuni a dire agli abitanti anche di "disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Sempre l'azienda ha fatto sapere che domenica mattina effettuerà campionamenti su prodotti di origine vegetale per valutare se ci sono eventuali rischi per la catena alimentare.