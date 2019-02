Meteo, le previsioni di domenica 3 febbraio

Dopo le grandi nevicate che hanno colpito il Nord negli ultimi giorni, domenica 3 febbraio l'ondata di maltempo continua a imperversare su buona parte dell’Italia, anche se le condizioni, soprattutto nelle regioni settentrionali, sono in lento miglioramento. Ancora temporali invece al Centro-Sud, mentre le fredde correnti settentrionali sostituiranno i più miti venti meridionali, favorendo così un nuovo calo delle temperature. È la coda della perturbazione atlantica transitata sull'Italia. La circolazione depressionaria giunta nel fine settimana manterrà condizioni di instabilità fino a mercoledì in gran parte del Sud.

Le previsioni al Nord

Al Nord iniziali condizioni di maltempo con fenomeni sparsi, nevosi dai 500-900 metri sulle Alpi. Nel corso del giorno si segnalano deboli piogge che cadranno su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio si registra un tempo più asciutto, salvo che in Emilia-Romagna (LE FOTO DELLA PIENA DEL RENO). Temperature stabili, massime tra 6 e 9 gradi. A Milano cielo nuvoloso, ma non dovrebbero esserci precipitazioni.

Le previsioni al Centro

Al Centro instabile con piogge intermittenti e locali rovesci, anche temporaleschi suI settori tirrenici. Neve dai 1100 metri sulla dorsale apenninica. Allerta gialla fino alle 12 per Arno e Ombrone Grossetano, oltre che per la Toscana Nord occidentale. Temperature in calo, massime tra 9 e 12. Previste piogge a Roma, dove la massima è di 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud variabilità e qualche pioggia a carattere sparsi, più frequente sui settori tirrenici. Neve a quote alte in montagna. Previste piogge in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Allerta gialla fino alle 18 in tutta la Campania. Temperature in diminuzione, massime tra 12 e 17.