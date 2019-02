A 22: da Bolzano a Vipiteno si viaggia in entrambe le direzioni

Riaperta l'Autobrennero in entrambe le direzioni, anche se si registrano ancora rallentamenti. Percorribile il tratto Bolzano-Vipiteno su tutte le carreggiate. La situazione non è però ancora tornata alla normalità anche perché in Alto Adige nevica ancora. La circolazione, a causa della notevole presenza di neve, è possibile con cautela e le dotazioni invernali adeguate. Il caos sull'A22 è iniziato nella serata di venerdì 1 febbraio, quando camion e tir, senza gomme antineve e catene, sono rimasti bloccati a causa del maltempo. Il limite delle nevicate oggi è tra i 700 e i 1.000 metri di quota nella zona. (LE PREVISIONI METEO DI DOMENICA 3 FEBBRAIO)

La situazione sull'A22 e sulla strada statale 12

L'autostrada del Brennero A22 è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni nella parte altoatesina dalle 23 di ieri, secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco. Il tratto in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, rimasto chiuso dalle 8 di ieri mattina, è stato inizialmente riaperto per una sola corsia. La strada statale 12 del Brennero è stata anch'essa liberata e pulita con lame spalaneve e mezzi spargisale e dalle 2 di oggi è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni fino a Vipiteno, anche questa con l'attenzione necessaria al fondo stradale non del tutto pulito. Rimane chiusa nell'ultimo tratto, quello della Val di Vizze tra Vipiteno e il passo del Brennero. I vigili del fuoco, alle 2 di stamani hanno contato più di 40 interventi, di cui 140 in città a Bolzano.

Il caos sull’A22

Ieri è stata una giornata da incubo per migliaia di automobilisti, costretti anche 12 ore in coda a causa dei mezzi pesanti rimasti di traverso sull’autostrada. Si sono formate colonne di tir fino a 12 chilometri nel tratto più a nord dell’A22. Con le auto intrappolate per l'intera notte, 12 ore o anche di più. Dalla trappola di neve dell’autostrada del Brennero, le ultime auto sono state fatte uscire dalla trappola dei tir incolonnati ieri intorno alle 15. Nel pomeriggio c'è anche stato chi si è sentito male e per i soccorritori sono stati necessari l'elicottero per individuare il tir in questione tra le centinaia in colonna. Nel tratto tra Chiusa e Vipiteno sono stati allestiti dei punti di ristoro-accoglienza. Nella notte si sono formate nel tratto di confine code anche in direzione sud, in corrispondenza del tratto chiuso per tutta la giornata di ieri in nord. Prima della mezzanotte le code erano arrivate a 6 chilometri, per ridursi fino ad azzerarsi dopo che la circolazione in nord è stata ripristinata.

Le cause

Il Codacons ha annunciato un esposto alla procura. "Chiediamo un'indagine per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale", ma anche di "identificare e indagare tutti i conducenti di Tir e auto entrati in autostrada senza il necessario equipaggiamento". Anche per i dirigenti dell'A22 la causa del caos è stato il mancato rispetto delle regole, ovvero il mancato uso delle gomme antineve o delle catene. "La situazione è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso" ha il direttore tecnico generale dell'A22, Carlo Costa. Un'affermazione ribadita a sera dall'Autobrennero, che però ha indicato anche un'altra serie di fattori. "Purtroppo - ha chiarito la società - il divieto di transito istituito dalle Autorità austriache porta ogni venerdì a un aumento del traffico pesante, per passare il confine prima delle 22 ed evitare una lunga sosta nel fine settimana. In concomitanza, numerosi motociclisti si sono avventurati sulla carreggiata nord, nonostante la nevicata, per raggiungere un noto motoraduno che si tiene ogni anno in Baviera. La velocità ridotta e le numerose cadute hanno obbligato i mezzi pesanti a frequenti fermate e invasioni di corsia di sorpasso a loro vietata, con la conseguente difficoltà nel ripartire in salita".

Data ultima modifica 03 febbraio 2019 ore 10:17