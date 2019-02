Maltempo, automobilisti sull’A22: “Bloccati dalle 5 di mattina”. VIDEO

“Non ci hanno dato informazioni”. Gli automobilisti rimasti bloccati sull’autostrada del Brennero (IL LIVEBLOG) a causa del maltempo sono concordi sul fatto di non aver ricevuto notizie sulla situazione dell’A22, prima di mettersi in viaggio o durante il percorso (FOTO). Ai microfoni di Sky tg24 alcune persone hanno raccontato cosa sta succedendo. Un ragazzo, partito dalla Puglia per raggiungere la Germania per lavoro, ha detto di essere rimasto in coda “dalle 5 di mattina”.

“Ci hanno fatto uscire poi rientrare”

Un altro automobilista, anche lui diretto in Germania, ha raccontato di essere rimasto bloccato in strada per una decina di ore: “Prima ci hanno mandato su una Statale, poi ci hanno fatto tornare indietro perché anche la Statale era bloccata, poi di nuovo sull’Autostrada. Non sappiamo a che ora riusciremo ad arrivare, se riusciremo ad arrivare”. Il ragazzo ha poi lamentato di non aver ricevuto alcuna assistenza per il blocco trovato lungo il percorso: “Nessuno ci ha detto niente, passava qualcuno della Protezione Civile, ma andava dritto forse perché doveva fare già qualche altro intervento”.

“Non sappiamo cosa sia successo”

Una signora, invece, ferma da due ore sull’A22 ha raccontato di non sapere cosa sia successo sull’autostrada e di aver trovato qualche informazione “solo su internet”. Mentre un altro automobilista, nonostante si fosse organizzato portando in macchina acqua e panini, ha spiegato: “Sapevo che c’era coda sul Brennero, ma pensavo che almeno i camion li fermassero. Nessuno ci ha detto nulla”.