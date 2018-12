Salgono a tre i fermi dopo la strage di Corinaldo. Sono stati fermati per droga e non in relazione all'ipotesi dello spray urticante spruzzato alla Lanterna Azurra, che ha generato il panico e la ressa nella quale hanno perso la vita sei persone (IL VIDEO DELLA RESSA E DEL CROLLO). Gli ultimi fermati sono un 27enne, originario di Fano, e la fidanzata, che lavora come cameriera; sono stati raggiunti dai carabinieri in un residence di Senigallia, dove avevano prenotato per un mese. Ieri, invece, è stato fermato un 15enne al quale i carabinieri sono arrivati dopo che testimoni lo hanno indicato come colui che ha spruzzato il gas al peperoncino (COS'È). Dovrebbe essere sentito in procura oggi; al momento, nulla lo collega al gesto che ha provocato la strage. Nel locale non c'erano telecamere, non ci sono infatti né video né immagini del momento in cui sarebbe stata utilizzata la bomboletta.

Ipotesi banda dedita a rapine

L'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Locanda Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine nei confronti di coetanei e che potrebbe aver utilizzato lo stratagemma dello spray urticante per coprirsi la fuga (GLI ULTIMI CASI A CONCERTI RAP E TRAP). A sostenere questa tesi è anche il dj del locale, che è figlio di uno dei gestori: chi ha usato lo spray lo avrebbe fatto per rubare una catenina.

Anche bodyguard e gestione sicurezza nel mirino dei pm

Nel mirino della procura di Ancona, che indaga per omicidio colposo plurimo, potrebbero finire anche i bodyguard del servizio d'ordine. Dovrà essere accertato se sono state date le indicazioni giuste ai ragazzi, se sono state aperte tutte le porte di sicurezza e, soprattutto, se è stato aperto immediatamente il cancello che dà sul parcheggio a pochi metri dalla stampa dove sono morte le 6 persone.

Gli accertamenti dei magistrati si muovono su altri due fronti: da una parte il numero di biglietti venduti e le reali presenze all'interno della discoteca, dall'altro il rispetto delle norme di sicurezza, tutti aspetti che coinvolgono direttamente i 3 gestori del locale.

Data ultima modifica 10 dicembre 2018 ore 13:05