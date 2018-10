Ilaria Cucchi: "Nessuno accusa i carabinieri ma le singole persone"

"Nessuno ha messo sotto accusa tutta l’Arma dei carabinieri". A parlare è Ilaria Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello Stefano. Da quando il carabiniere Francesco Tedesco ha confessato il pestaggio del 31enne accusando due suoi colleghi, "ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri – dice Ilaria -, ma qui nessuno l'ha messa sotto accusa, sono state messe sotto accusa delle singole persone", aggiungendo che il fratello "ha vissuto un vero e proprio calvario che lo ha portato a morire in condizioni disumane".

"La maggior parte dei carabinieri sono perbene"

"Noi - spiega Ilaria - abbiamo un problema serio quando i carabinieri che vengono testimoniare hanno paura a dire la verità. Abbiamo visto il trattamento riservato a Riccardo Casamassima. So perfettamente che la maggioranza delle persone che indossano la divisa è perbene e compie il suo dovere".

"La mia famiglia merita delle scuse"

In merito all'invito rivolto dal ministro dell'interno Matteo Salvini, Cucchi dice: "Molte dichiarazioni di questi giorni sono significative ma credo che la mia famiglia per prima cosa meriti delle scuse, perché oggi sappiamo verità e noi in questi anni siamo stati lasciati soli: noi non abbiamo mai mollato, Stefano era ultimo ed è morto da ultimo ma i diritti non sono mai sacrificabili".

"Tanto tempo perso nella ricerca della verità"

"Nove anni fa ci dicevano altro che il fotosegnalamento a Stefano non era stato fatto perché non voleva sporcarsi le mani (per prendere le impronte digitali, ndr), il carabiniere Roberto Mandolini disse in aula che con Stefano era andato tutto bene, era tranquillo, anche simpatico per la sua parlata romana. Ora è emersa la verità: chi in aula giurò e disse il falso ora è imputato". Ha concluso Ilaria Cucchi: "Sono loro i responsabili di tutta questa perdita di tempo per la ricerca della verità".